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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٢٨ ص

انتاج 900 منظومة دفاعية بجهود خبراء صناعة الدفاع في إيران

انتاج 900 منظومة دفاعية بجهود خبراء صناعة الدفاع في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك اليوم أعلى مستوى من المعدات الدفاعية المتطورة والطائرات بدون طيار، وقال: "في مجال الصناعات الدفاعية وصلنا إلى مرحلة يتم فيها إنتاج أكثر من 900 نظام دفاعي وتسليح في البلاد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضا طلائي نيك في تصريحات له اليوم السبت أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك اليوم أعلى مستوى من المعدات الدفاعية والطائرات بدون طيار، وقال: "في مجال الصناعات الدفاعية، وبفضل جهود خبراء الصناعات الدفاعية، وصلنا إلى نقطة يتم فيها إنتاج أكثر من 900 نظام دفاعي وتسليح في البلاد".

وأكد أنه قبل الثورة لم يكن لدينا سوى 31 قطعة من المعدات الدفاعية البسيطة، وأضاف: "حققنا هذه القوة الدفاعية بدعم من شباب بلادنا في الجامعات، وارتفع تصنيفنا العلمي في العالم بـ40 مرتبة لنصبح في المرتبة 16". لكننا نحتاج إلى المزيد من العمل والجهد في مجالات أخرى".

واعتبر طلايي نيك مطالبة أهالي قصر شيرين بتطهير المناطق المتبقية الملوثة بالألغام والاهتمام بقضايا الزراعة والتجارة الحدودية أمرا صائبا، وقال: "الحكومة ستولي اهتماما لهذه القضايا".

/انتهى/

رمز الخبر 1956528
جواد ماستری فراهانی

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