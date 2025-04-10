الفياض: قانون الحشد الشعبي سيشرع قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الخميس، أنّ قانون الحشد الشعبي سيشرّع قريباً، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ القانون وبات في أروقة البرلمان.

الفيّاض وفي كلمة له أمام حفل تكريم ضباط الكلية العسكرية، أشار إلى أنّ هذا القانون يشكّل خطوة جديدة في إعادة تأسيس هيئة الحشد الشعبي، مضيفاً أنّ هذا االقانون سيضع الهيئة في الطريق الصحيح والموقع الصحيح ضمن المؤسسة العسكرية.

وأضاف أنّ القانون المعروض في البرلمان يتضمّن بناء أكاديمية للحشد تضمّ كليات عسكرية وفنية والقيادة والأركان والعلوم الإنسانية، وتابع بالقول: نحن اليوم في مرحلة جديدة في تاريخ الحشد الشعبي وهي مرحلة بناء الحشد كمؤسسة.

وفي حديثه عن إنجازات الحشد الشعبي، قال الفياض إنّ الحشد الشعبي قطع شوطاً كبيراً مع بقية القطاعات العسكرية والبيشمركة في الدفاع عن الوطن، مضيفاً أنّه "كان في الطليعة خلال الحرب التي انتصرنا فيها على داعش".

وفي وصفه للحشد قال إنه "سيف الحقّ بعكس القوة المتغطرسة التي تفتك وتقتل كما يفعل الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا"، وتابع أنّ من ميزات وسمات الحشد الشعبي أنّ قادته هم شهداؤه.

وأضاف أنّ الشهيد أبا مهدي المهندس كان مهندس الحشد وقدّم روحه دفاعاً عن العراق.

وفي السياق أشار إلى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الفریق الشهيد قاسم سليماني، قائلاً: "كان نصير العراق الذي قدّم للحشد وأضاف من روحه لهذا الحشد".

وإذ أكد أنّ "الأعداء حاولوا أن يصنّفوا الحشد على أنه قوة مناقضة للقوات المسلحة وهذا غير صحيح"، وشدّد على أنّ الحشد هو قوة رسمية يأتمر بأمر قائد القوات المسلحة العراقية.

وفي رسالته إلى الضباط قال: أنتم الجسر الآن بين الحشد والجيش وبقية القوات المسلحة وهذا أمر مهم جداً، مضيفاً أن العراق يحتاج إلى من يحميه ومن يحفظ مسار تعافيه.