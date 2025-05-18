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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٢٠ م

عراقجي ردا على ويتكوف: التخصيب في ايران سيستمر

عراقجي ردا على ويتكوف: التخصيب في ايران سيستمر

اكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي في ردا على مبعوث الرئيس الامريكي ان تخصيب اليورانيوم في ايران سيستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على تصريحات مبعوث الرئيس الاميركي "ويتكوف" حيث قال إن الولايات المتحدة لن تسمح لايران حتى بتخصيب اليورانيوم بنسبة واحد في المئة: هذا الموقف يدل على انه بعيد عن واقع المفاوضات، فالتخصيب في ايران سيستمر.

وأضاف عراقجي: كلام ويتكوف بعيد جدا عن الحقائق التفاوضية.

واكد عراقجي : إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحصول على ضمانات بعدم إنتاج أسلحة نووية فإيران مستعدة لذلك تماماً.

وتابع: في حال قدمت الولايات المتحدة مطالب غير واقعية فإن المحادثات معها لن تفضي إلى نتيجة.

رمز الخبر 1958150

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