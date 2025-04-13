ممثل طهران في البرلمان: ندعم الفريق التفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ممثل طهران في البرلمان الإيراني حميد رسائي، قال: نعلم جميعا أن رأي قائد الثورة هو أنه لا ثقة بأمريكا وأن المفاوضات مع الشيطان الأكبر غير مجدية. وقال إن العقوبات ستزداد والعقد ستُعقد أكثر.

وأضاف أن المفاوضات الحالية تجري بشكل مفاوضات غير مباشرة بإذن من قائد الثورة، حتى يفهم بعض المسؤولين والنخب الذين ما زالوا متفائلين مرة أخرى، خرق المسؤولين الأميركيين للوعود وعدم عقلانيتهم، وبالتالي، ليدرك البعض أيضا أن حل المشاكل لا يكون بالتفاوض مع العدو.

وتابع نحن ندعم المفاوضين بشرط أن يتحركوا ضمن الإطار الذي حدده قائد الثورة لافتا ينبغي ألا تتوقف شؤون البلاد بسبب المفاوضات ولا ينبغي للوزارات الأخرى أن تنتظر لترى ما ستسفر عنه المفاوضات.

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