ترامب يجتمع مع مستشاريه بشأن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، أنه التقى مستشاريه لبحث القضية الإيرانية، ويتوقع اتخاذ قرار سريع قريبا.

وجاءت تصريحاته بعد محادثات غير مباشرة إيجابية وبناءة بين الجانبين الإيراني والأميركي في سلطنة عمان، حيث تم الاتفاق على عقد جولة جديدة هذا الأسبوع.

وقال ترامب، الذي زعم في السابق أنه سيلجأ إلى أساليب قاسية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه يتشاور مع مستشاريه بشأن إيران وأن القرار سيتخذ قريبا. وقال: "سنتخذ قرارا بشأن إيران سريعا جدا".

وفي هذا الصدد، أعلن موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران ربما ستُعقد في روما السبت المقبل.

وتعد محادثات عُمان أول محادثات غير مباشرة بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك خلال ولايته الأولى كرئيس (2017-2021)، ووصف المسؤولون الأجواء بأنها مثمرة وبناءة.

ومن الجدير بالذكر أن المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان هي بمثابة إظهار لإرادة الجانبين في إدارة الأزمة، وليس وعداً بالتوصل إلى اتفاق وشيك. وتسعى إيران، بالاعتماد على دبلوماسية محترمة ولكن حازمة، إلى حماية مصالحها ضد الضغوط الخارجية.

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