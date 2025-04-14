إيران واوزبكستان يؤكدان ضرورة تسهيل نشاط القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي نجفي نائب الرئيس الإيراني للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي التقى وأجرى محادثات مع بختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان خلال زيارته إلى طشقند.

وفي هذا الاجتماع، أشاد الطرفان بالمستوى العالي للعلاقات السياسية وأكدا على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي. كما تم بحث التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة البريكس.

واتفق المسؤولون الإيرانيون والأوزبك على ضرورة تسهيل نشاط القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري واستغلال قدرات النقل العابر للبلدين.

والتقى نجفي بعد ذلك مع لاديز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتخطيط لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون المشتركة.