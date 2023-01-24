عبد اللهيان يبحث مع الرئيس الأوزبكي العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، التقى مساء اليوم الثلاثاء، برئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيايف ، في مكتب رئاسة الجمهورية، حيث تباحثا حول مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

واشار وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع ،الى تبني نهجاً تطلعيًا للمحاور الرئيسية للعلاقات بين البلدين ، بما في ذلك الزيارة المرتقبة لرئيس أوزبكستان إلى طهران ، وزيارة رئيس المجلس التشريعي لاوزبكستان الى ايران في ربيع العام المقبل ، وعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الامني في طهران وعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران واوزبكستان ودعا الى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واكد ضرورة توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بهدف توسيع العلاقات ، كما أكد على تنفيذ الوثائق الثماني عشرة الموقعة خلال زيارة الرئيس الايراني إلى سمرقند للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

ورحب رئيس جمهورية أوزبكستان في هذا الاجتماع بالدعوة الرسمية لزيارة جمهورية إيران الإسلامية ، ونقل تحياته إلى قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني ، واعتبر العلاقات بين البلدين بانها تشهد تقدما ونموا في مختلف المجالات.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لوزارتي الخارجية لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشاد رئيس أوزبكستان بالتقدم الذي أحرزته ايراان في المجالات العلمية والصناعية رغم كل الحظر والعقبات ، وقيّم الخبرات القيمة لايران في مجالات التكنولوجيا والصناعة والشركات المعرفية باعتبارها مفيدة لأوزبكستان ، وأكد على تنفيذ الوثائق الموقعة في قمة سمرقند، ووصف آفاق العلاقات بين البلدين بأنها مشرقة وواعدة.

واعتتبر رئيس أوزبكستان ، ميرضيايف ، قضية أفغانستان بانها هاجس مشترك للدول المجاورة لهذا البلد ، وأعلن بانه سيعقد قريبا اجتماعا لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طشقند للتباحث بشأن الوضع في هذا البلد وتبادل الاراء حوله.

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