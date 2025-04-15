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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٦ م

العميد حاجي زادة: عملية "الوعد الصادق 1" كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم

العميد حاجي زادة: عملية "الوعد الصادق 1" كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم

اعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة ، عملية "الوعد الصادق 1" التي نفذتها هذه القوة بانها كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له ، كشف العميد حاجي زادة عن سبب تنفيذ عملية "الوعد الصادق 1" وأضاف: "لقد كان خطأ في التقدير ارتكبوه وكرروه مرة أخرى..لدينا خطوط حمراء لم يدركوها، وهذا الامر أدى إلى تنفيذ هذه العملية".

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: "إن عملية "الوعد الصادق 1" هي أكبر عملية صاروخية باليستية في العالم ، نفذتها الجمهورية الإسلامية".

يذكر ان عملية "الوعد الصادق 1" نفذتها ايران ضد الكيان الصهيوني يوم 14 نيسان /ابريل عام 2024 بعدة مئات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ، ردا على الهجوم العدواني الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق والذي ادى الى استشهاد عدد من كبار المستشارين العسكريين في الحرس الثوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1956685
جواد ماستری فراهانی

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