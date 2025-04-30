هدية مثيرة للاهتمام من صحيفة "عرب نيوز" السعودية للسفير الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي رضا عنايتي عن هذا الأمر: "عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع السيد فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز"، وقمت أيضا بتجول في مقر الصحيفة".

وتابع: "لقد أعطاني فيصل لوحة وهي صفحة من صحيفة " عرب نيوز" لشهر مارس 2023 بعنوان جريء "عيد نوروز سعيد" بعد الاتفاق وقبل إعادة فتح السفارة. أدركت يوم أمس المزيد عن وظيفة وسائل الإعلام.

وتعد صحيفة عرب نيوز واحدة من الصحف الأكثر شهرة الناطقة باللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية. تأسست الصحيفة عام 1975 ومقرها الرئيسي في الرياض. تغطي عرب نيوز بشكل رئيسي الأخبار المحلية والإقليمية والدولية وتسعى إلى عكس وجهات نظر وقضايا متنوعة لقرائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

وتشتهر الصحيفة بأنها مصدر إخباري موثوق في الشرق الأوسط، وقد جذبت الكثير من الاهتمام بسبب تغطيتها الشاملة للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتمتلك عرب نيوز أيضًا موقعًا إلكترونيًا وإصدارات رقمية تعمل على تحديث الأخبار وإتاحتها للمستخدمين.

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