تراجع الكيان الصهيوني بشأن خططه لمهاجمة إيران مطلع الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردّ ساعر على تقرير "نيويورك تايمز"، قائلاً: "أنا عضوٌ في مجلس الوزراء الأمني، وفي جميع المحافل الخاصة، ولا أتذكر قراراً كهذا بشأن إيران".

كما رعم ساعر على أنّ "إسرائيل" ملتزمة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، "وإذا أمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مسار دبلوماسي فهو مقبول.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، حضر في روما، حيث عقدت الجولة الثانية من المحادثات النووية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنّه "يوجد زخم وتقدم سريع في المحادثات الإيرانية - الأميركية، وقد نجد أنفسنا أمام اتفاق في غضون أسابيع".

وعقدت إيران جولتين من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان السبت الماضي، ويوم امس في روما، وصفت بـ"البنّاءة".

وفي وقتٍ سابق، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّه "لا يتعجّل الخيار العسكري ضدّ إيران"، وبأنّه "يعتقد أنّ طهران ترغب في الحوار".

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