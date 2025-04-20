غريب آبادي: المحادثات الفنية ستكون غير مباشرة والتخصيب أحد خطوطنا الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي في تصريح ، حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الذي عقد مساء اليوم: إن هذا الاجتماع عقد بحضور غريب آبادي، وتم تقديم تقرير عن المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في روما، وأجاب على أسئلة الأعضاء.

وأضاف: قال غريب آبادي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة بشأن المفاوضات ولا تريد أي تأخير. ويجب على الجانب الآخر أيضًا أن يظهر جديته ولا يستسلم للضغوط من جانب الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى تخريب المفاوضات.

وأضاف رضائي: أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أنه في مفاوضات روما جرت مناقشات حول الإطار العام وجدول الأعمال والقضايا الفنية وتم التوصل إلى تفاهمات. إن مقترحاتنا التي صيغت في إطار النظام وموافقات المؤسسات العليا واضحة، وفي رأينا يجب رفع كافة العقوبات بما يؤدي إلى المنفعة الاقتصادية للأمة الإيرانية، ويجب أن يكون رفع العقوبات بطريقة تؤدي إلى المنفعة الاقتصادية للأمة الإيرانية.

وتابع: "أوضح نائب وزير الخارجية أننا لن نتفاوض بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم وأن تخصيب اليورانيوم هو أحد خطوطنا الحمراء، وأكد أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وأن تخصيب اليورانيوم يتم لأغراض سلمية".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إن غريب آبادي قال إن اجتماعات الخبراء والفنيين بهدف استخراج تفاصيل المفاوضات ستعقد بشكل غير مباشر في مسقط يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ونحن نعمل حاليا على استخراج المبادئ العامة للمفاوضات. وأكد غريب آبادي أنه يجب إلغاء أسس العقوبات، بما في ذلك قوانين العقوبات التي يسنها الكونجرس والأوامر التنفيذية للرئيس.