اللواء باقري: الشعب الايراني يعتبر "حرس الثورة" الحصن المنيع والملاذ الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وجّه رسالة تهنئة إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس هذه المؤسسة.

وهنأ اللواء باقري خلال الرسالة كافة القادة والمسؤولين والمديرين والكوادر الثورية وصانعي الملاحم في هذه المؤسسة المقدسة والشعبية، بمناسبة الثاني من شهر أرديبهشت (22 إبريل)، الذكرى السنوية لتأسيس حرس الثورة الإسلامية بقرار من المجلس الأعلى للثورة.

واضاف: نحمد الله العلي القدير، بعد مرور 47 عاماً على انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران، يواصل حرس الثورة الإسلامية اعتلاء قمم المجد ضمن مسيرة إيران القوية، لا سيما في مجالات الردع الدفاعي والعسكري، وخدمة الشعب، ونشر ثقافة المقاومة، مقدّماً في هذا الطريق المقدّس كوكبة من الشهداء الأبرار والعظماء.

وتابع القول رغم المحاولات المحمومة لأعداء النظام الإسلامي باستخدام استراتيجية التضليل الشيطانية لتشويه صورة الحرس البراقة في الرأي العام، فقد اتضحت أسباب الغضب والهجمات الجائرة والأكاذيب الإعلامية التي تطلقها الإمبراطوريات الإعلامية التابعة للهيمنة والصهيونية ضد هذا الحرس المحبوب، ما يبرهن على صلابته وثباته، حيث بات يُنظر إليه كأكبر عقبة أمام نزعة الاستكبار للهيمنة والتسلط، وخصوصاً في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

ومن الجدير التذكير بأن إيران، وشعبها الواعي المدرك لما تمرّ به المنطقة من تقلبات، يعتبرون أبناءهم الشجعان من القوات المسلحة، وفي مقدمتهم حرس الثورة الإسلامية، حصناً منيعاً وملاذاً آمناً، بما يمتلكونه من قدرات شاملة وردعية، استطاعوا بها، بفضل من الله، أن يضمنوا أمن البلاد وكرامتها واستقرارها، وأن يردعوا الأعداء عن ارتكاب أي حسابات خاطئة، ويجعلوهم يدركون العواقب الوخيمة والمندم عليها لأي عدوان أو تجاوز محتمل.

وقال في النهاية أختم رسالتي مستذكراً بكل فخر شهداء حرس الثورة الإسلامية الأبرار، وتضحياتهم الخالدة، سائلاً الله العلي القدير دوام التوفيق والعزة لرفاق دربي في هذه المؤسسة الثورية والشعبية، في أداء المهام الجسيمة الموكلة إليهم، تحت رعاية بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه)، وبالاقتداء بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف).

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