وزير الثقافة الايراني يصل هونغ كونغ للمشاركة في المنتدى الثقافي الاسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني "سيد عباس صالحي"، اليوم الاثنين الى هونغ كونغ، لحضور اعمال منتدى الحوار الثقافي الاسيوي.

وكان القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في هونغ كونغ "حسن دوطاقي"، كان في استقبال صالحي لدى وصوله الى هذا البلد.

علما بان منتدى الحوار الثقافي الاسيوي سيعقد على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء - 22 و23 نيسان / ابريل الجاري، باستضافة هونغ كونغ، وبمشاركة 16 دولة اسيوية.

وسيبحث هذا الاجتماع، اليات توسيع التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة وتعزيز الاواصر الحضارية، من خلال ترسيخ الحوار الثقافي والفني والاعلامي بين دول القارة.