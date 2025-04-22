وزارة الخارجية الصينية: بكين ستستضيف عراقجي يوم الأربعاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء) أن عراقجي سيتوجه إلى بكين للقاء المسؤولين هناك.

وكان "اسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين عن الزيارة المرتقبة لعراقجي إلى الصين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة كانت مخططة مسبقًا. وأوضح أنه من الطبيعي أن يتم خلال هذه الزيارة مناقشة سير المحادثات مع الولايات المتحدة مع المسؤولين الصينيين وإطلاعهم على آخر التطورات.

وأضاف بقائي أن جزءًا كبيرًا من الزيارة يهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في إطار العلاقات المتنامية بين إيران والصين.

تأتي هذه الزيارة قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن المقررة يوم السبت المقبل .

كما أكد "غو جياكون"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تعليقه على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين، أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة على جميع المستويات.

وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، أوضح أن الصين وإيران حافظتا على تبادلاتهما واتصالاتهما على جميع المستويات وفي مجالات متعددة.

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