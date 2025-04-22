مهاجراني: رفع العقوبات بشكل مؤثر هدفنا الرئيسي من التفاوض ونقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد خط احمر

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء: "يعود جزءٌ كبيرٌ من ارتفاع سعر الصرف إلى العبء النفسي والمتوقع للسوق؛ فكلما توسعنا في التعاون الدولي، تحقق استقرارٌ اقتصاديٌّ أكبر بالتأكيد. ولهذا السبب، تتبلور المفاوضات، وهناك هدفان مهمان، وهما رفع العقوبات بشكل فعال وتحسين وضع الشعب، من أهم القضايا التي نسعى إلى تحقيقها عبر المفاوضات".

نقل اليورانيوم المخصب هو أحد الخطوط الحمراء لإيران

وردا على سؤال حول الشائعات حول نقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، قالت مهاجراني: "هناك قضايا أخرى مفتوحة للنقاش، لكن هذه القضية تعد من القضايا التي تعتبر من الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما صرحت بشأن دور روسيا في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "إن دور هذا البلد كعضو دائم في مجلس الأمن مهم للغاية، ومن الطبيعي أن يكون للتعاون النووي الوثيق بين إيران وروسيا تأثير كبير على المفاوضات، ونأمل أن يتشكل مسار المحادثات بشكل جيد بفضل ارادتنا".

نحتاج إلى ضمانات للحفاظ على نتائج المفاوضات

وأكدت أيضاً على ضرورة وجود ضمانات تؤدي إلى نجاح واستدامة المحادثات، مضيفاً: "نظراً لتجاربنا السابقة فإننا سنحتاج إلى ضمانات للحفاظ على النتائج التي يتم التوصل إليها من المحادثات".

لا نرحب بمفاوضات استنزافية

وردا على سؤال حول خطة الحكومة في حال استمرار المفاوضات، قالت المتحدث باسم الحكومة: "حاليا تجري مفاوضات جيدة في أجواء بناءة، ونحن نتطلع إلى اتفاق جيد يحمي المصالح الوطنية لشعبنا.. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ولكن من ناحية أخرى، فإن الحكومة بالتأكيد لا ترحب بمفاوضات استنزافية، وبالتالي نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جيد مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية أمر ممكن في الأمد القريب".

توسيع العلاقات مع الجيران، وخاصة المملكة العربية السعودية، هو استراتيجية الحكومة

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: "إن استراتيجية الحكومة، استمراراً للجهود التي بذلتها الحكومة الثالثة عشرة، تتمثل في توسيع العلاقات مع الدول المجاورة وتعميق العلاقات مع الدول التي تربطنا بها قرابة ثقافية كبيرة، وفي هذا الصدد، تلعب المملكة العربية السعودية دوراً خاصاً، ولدينا نظرة استراتيجية لها".

وأضافت مهاجراني: "إن إطلاق سراح السجين الإيراني في السعودية يظهر أيضاً حسن النية السعودية في هذه الأيام والذي ظهر جلياً إلى حد كبير، ونحن نؤكد على المصالح المشتركة التي تربطنا مع السعودية، نؤمن بأننا باعتبارنا دولتين إسلاميتين كبيرتين في المنطقة والعالم، يمكننا أن نحدث تأثيراً إيجابياً".

وأكدت: "إن أولوية السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة هي تطوير وتعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الإقليمية والإسلامية، مما سيساعد في تعزيز القواسم المشتركة بيننا".

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "كل استثمار في البلاد يتطلب إنشاء المنصات المناسبة ونأمل أن نشهد بجهود المشرعين والهيئة التشريعية ظروفاً تسمح بمزيد من الاستثمار في البلاد".

لم نضع أية عوائق أمام دخول المستثمرين من مختلف البلدان

وفي معرض شرحها للشروط اللازمة للاستثمار الأمريكي في إيران، أضافت مهاجراني: "لم نضع أي عقبات على الإطلاق أمام دخول المستثمرين من مختلف البلدان، وبطبيعة الحال، فإن دولاً مثل الولايات المتحدة منعت مستثمريها من التواجد في إيران من خلال فرض قوانين معقدة ومتعددة الطبقات، لكننا نعتبر أنفسنا ملزمين بخلق بيئة شفافة ومنفتحة للمستثمرين لأننا نعتقد أن هذا يصب في مصلحة الأمة الإيرانية".

زيارة وزير الدفاع السعودي لإيران تتجاوز مجرد زيارة عادية

وفي ردها على سؤال حول أهمية زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة من عدة جوانب، وكان السيد خالد بن سلمان المبعوث الخاص للملك السعودي، حاملاً رسالة الملك إلى إيران، ولذلك كانت هذه الرحلة أكثر من مجرد رحلة عادية. وقد جرت مباحثات مهمة، وهذا يدل على التصميم والإرادة الجادة الموجودة في الحكومة السعودية لتعزيز وتعميق التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يدل على أننا اتبعنا المسار الصحيح نحو تعزيز الإرادة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنا من لعب دور مهم في المعادلات الإقليمية".

وأكدت: "إن الحكومة الرابعة عشرة، من خلال الاستفادة من هذه القدرة، تسعى بقوة إلى تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وتحديد تعاون أكثر جدية مع الدول التي لديها الكثير من القواسم المشتركة معنا، مثل المملكة العربية السعودية، حيث خلق تقاطع الإسلام والخلفية الدينية رابطًا مهمًا بالنسبة لنا".

البابا فرنسيس بذل جهودا كثيرة لنشر السلام ووقف إراقة الدماء في غزة

وقدمت المتحدثة باسم الحكومة التعازي لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، بوفاة البابا فرنسيس، مضيفة: "لقد بذل البابا فرنسيس جهودا كثيرة لنشر السلام ووقف إراقة الدماء في غزة، على الرغم من أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها، وكان أيضًا نشطًا جدًا في منع قتل النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم، ونرجو من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

إحياء ذكرى شهداء الخدمة

في جانب آخر من كلمته، أحيت مهاجراني ذكرى شهداء الخدمة على رأسهم الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي وزير خارجيته الشهيد حسين اميرعبداللهيان، قائلاً: "كان لهؤلاء الأعزاء مكانة رفيعة، وكان لا بد للحكومة من اتخاذ خطوة جبارة لتكريم ذكراهم في ذكرى صعودهم. لذلك، تم اختيار رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى رئيسًا للجنة المنظمة لمراسم احياء ذكراهم، كما صدر قرار من مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي، مما يدل على أهمية هذه القضية".

وأضافت: "تم تعيين المحافظين وتفعيلهم كرؤساء لمقرات تخليد ذكرى شهداء الخدمة وفي اجتماع الأمس الذي حضره الرئيس والمحافظون المحترمون، تم طرح هذه القضية مرة أخرى أمامنا، وتم تصميم وتخطيط ست لجان متخصصة لإقامة حفل كبير وتكريم جميع شهداء الخدمة. ويؤدي المقر عمله بطريقة محددة، وتم وضع الخطط لمدة أسبوع".

نعرب عن امتناننا للحرس الثوري الذي عمل للدفاع عن حدود إيران منذ تأسيسه

وقالت مهاجراني: "يصادف الثاني من أرديبهشت(الشهر الثاني للعام الايراني) ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإسلامي. ومن المناسب أن نعرب عن امتناننا لجميع أعضاء الحرس الثوري الإيراني الأعزاء الذين عملوا للدفاع عن حدود إيران ووطنها".

وأضافت: "لدينا أيضًا مناسبة يوم الأرض النظيفة.. يوم لتعزيز بيئة كوكبنا والموضوع ليوم الأرض هذا العام هو "طاقة نظيفة، أرض نظيفة". ونأمل أن نرى، بفضل جهود الحكومة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، أن تصبح أنشطة زملائنا في وكالة حماية البيئة أكثر فائدة".

القارة الأفريقية تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان من أجل التنمية الاقتصادية

وفي إشارة إلى انعقاد القمة الأفريقية في الأيام المقبلة، قالت فاطمة مهاجراني: "إن القمة الأفريقية هي القمة الاقتصادية الثالثة التي تستضيفها إيران، وستعقد في الأيام المقبلة و55 دولة أفريقية ستشارك في هذه القمة. تمثل أفريقيا أهمية بالنسبة للعديد من البلدان باعتبارها فرصة لحل المشاكل الاقتصادية العالمية، كما أن حجم التجارة بين بلدان أخرى في العالم وأفريقيا، في بعض الحالات، يفوق بكثير حجم التبادل التجاري بين بلدنا".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: "نأمل أن نتمكن من خلال الاستفادة من هذه الأوقات من التحرك نحو وضع مناسب سواء من حيث الاستثمار أو تصدير منتجاتنا.. كما ينشط في هذه القضية كبار المسؤولين في بلدنا والوزراء ونوابهم والغرف التجارية والصناعية الوطنية من مختلف دول العالم".

وتابعت مهاجراني: "سيقام خلال الأيام المقبلة معرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يحمل اسم "إيران إكسبو 2025"، وسيبدأ فعالياته في 28 من مايو/أيار، وستقام فعالياته في مدينتي طهران وأصفهان".

وأضافت: "يشارك في هذه القمة نحو 150 مسؤولا ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 110 دولة، وسيناقشون في هذه المناسبة قضية الاستثمار".

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