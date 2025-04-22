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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ م

عراقجي يتوجه إلى بكين

عراقجي يتوجه إلى بكين

كتب متحدث باسم وزارة الخارجية: "وزير الخارجية يغادر إلى بكين للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين الصينيين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "وزير الخارجية الدكتور عراقجي يغادر إلى بكين للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين الصينيين".

إن العلاقة بين إيران والصين هي علاقة تاريخية حضارية شهدت نمواً وتوسعاً مستمراً على مدى نصف القرن الماضي.

إن إيران والصين، اللتين تتفقان في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية، وتعتمدان على الثقة والاحترام المتبادلين، تتخذان خطوات جادة لضمان المصالح المتبادلة للبلدين.

"إن المشاورات المستمرة والوثيقة بين الجانبين على المستويات العليا هي إشارة واضحة إلى عزم قادة البلدين على توسيع العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين".

رمز الخبر 1956978

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