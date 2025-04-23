عراقجي: العلاقات الإيرانية الصينية لن تتأثر بأي دولة ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي الذي سافر إلى بكين على رأس وفد رسمي للتشاور مع كبار المسؤولين الصينيين، التقى مساء اليوم مع وانغ يي، أمين لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم ووزير الخارجية الصيني.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني، من خلال تسليمه للسيد وانغ يي رسالة مكتوبة من رئيس بلادنا الدكتور بيزكيان موجهة إلى رئيس الصين، على التصميم الجاد لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل شامل في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

واستذكر عراقجي العلاقات التاريخية بين الحضارتين العظيمتين إيران والصين، ووصف العلاقات بين البلدين على مدى العقود الخمسة الماضية بأنها نموذج للعلاقات المتوسعة القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، والتي هي في أفضل حالاتها مع ارتفاعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في السنوات الأخيرة.

وفي إشارة إلى متانة العلاقات بين البلدين، أعرب عراقجي عن ثقته بأن العلاقات الودية والاستراتيجية بين إيران والصين لن تتأثر بأي طرف ثالث، وأن قادة البلدين عازمون على استخدام جميع الطاقات لضمان المصالح المشتركة للبلدين.