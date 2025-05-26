إيران ترسل وفداً تجارياً وتكنولوجياً للنفط والغاز إلى أوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن نائب الرئيس للشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة، وبدعم من نائب الرئيس للشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة، تم إرسال وفد مكون من 11 شركة إيرانية قائمة على المعرفة والتكنولوجية تعمل في مجالات النفط والغاز والطاقة إلى طشقند .

تم تنسيق هذا الإرسال من قبل البيت الإيراني للابتكار والتكنولوجيا في طشقند.

وفي اليوم الأول من زيارة الوفد التجاري، تم تنظيم برنامج متخصص نظمته IHIT، وكان الهدف منه تعريف الشركات بالبنية التحتية التكنولوجية الإيرانية في أوزبكستان وتقديم تحليلات لسوق الطاقة في البلاد. خلال هذا البرنامج، قام أعضاء الوفد بزيارة مركز IHIT واطلعوا على تقرير عن الخدمات التي يقدمها المركز. كما قدم فريق الخبراء التابع لمعهد IHIT تحليلاً للوضع والاحتياجات والفرص المتاحة في سوق النفط والغاز الأوزبكي.

وحضر الاجتماع شخصيات من المؤسسات الحكومية الإيرانية والأوزبكية، بما في ذلك رئيس إدارة تطوير المنتجات البترولية بوزارة النفط الأوزبكية، والمستشار التجاري الإيراني في أوزبكستان، وممثل وكالة تطوير الابتكار في أوزبكستان، وأتاح مساحة للأسئلة والأجوبة والتفاعلات المباشرة بين الشركات الإيرانية والمسؤولين الحاضرين.

قدم رئيس إدارة تطوير المنتجات البترولية بوزارة النفط في أوزبكستان بعض النقاط حول استراتيجيات تطوير البلاد في قطاعات التكرير والتوزيع ومنتجات البترول. كما أوضح المستشار التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوزبكستان مجالات الدعم الاقتصادي واستراتيجيات الدخول إلى سوق الطاقة الأوزبكي.

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