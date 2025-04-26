حاجة ماسة للدم في بندر عباس لجرحى حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإعلان أكد أنه في ظل الحاجة المتزايدة للمراكز الطبية فإن الوجود الطوعي للمواطنين للتبرع بالدم يمكن أن يكون فعالا في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وبحسب التقرير فإن فصيلة الدم (O سلبي) لها الأولوية الأعلى، ولكن هناك حاجة إلى جميع فصائل الدم.

يمكن للراغبين في التبرع بالدم زيارة مركز نقل الدم الواقع بين تقاطع مرادي وساحة برغ، مقابل مركز التعليم والتدريب في المنطقة الثانية في بندر عباس.

وتتضمن شروط التبرع بالدم أن يكون عمر المتبرع ما بين 18 و65 عاماً، وأن لا يقل وزنه عن 50 كيلوغراماً، وأن يكون لديه بطاقة هوية سارية المفعول.

ومن الجدير بالذكر؛ وتم الإعلان عن مواعيد استقبال المتبرعين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وأكد مسؤولو مركز نقل الدم على اتباع كافة البروتوكولات الصحية في المركز.

هذا ووقع انفجار كبير اليوم السبت في "ميناء الشهيد رجائي" في بندر عباس. ولم يتم حتى الآن الكشف عن معلومات دقيقة حول أسباب الحادث ومدى الأضرار المحتملة. وبحسب التقارير الأولية، فإن فرق الإنقاذ وقوات الأمن متواجدة في مكان الحادث، كما أن عمليات التحقيق والإغاثة جارية. وتستمر التحقيقات لمعرفة حجم الحادث.

وحسب التقارير الرسمية ان عدد الجرحى لهذا الانفجار الضخم زاد من 500 شحص حتى الآن ولاأرقام عن عدد القتلى و عملية اطفاء الحرائق مستمرة.

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