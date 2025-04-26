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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ م

ممثل المرجع اليعقوبي يزور عائلة سيدالشهداء المقاومة السيد حسن نصر الله لتقديم التعازي

ممثل المرجع اليعقوبي يزور عائلة سيدالشهداء المقاومة السيد حسن نصر الله لتقديم التعازي

زار ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، الشيخ عمار الهلالي، منزل عائلة شهيد المقاومة السيد حس.ن نصر الله، لتقديم واجب العزاء باستشهاده في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ومقدسات الدين الحنيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال الشيخ الهلالي والد الشهيد، السيد عبد الكريم نص.ر الله، وعدد من أفراد الأسرة الكريمة وأحفاد الشهيد، حيث نقل تعازي سماحة المرجع اليعقوبي والشعب العراقي الكريم، وسلمهم نسخة من بيان التأبين الذي كتبه المرجع بخط يده، تعبيراً عن حزنه العميق لفقد هذا القائد الشهيد.

من جانبه، عبّر السيد عبد الكريم عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة المباركة، مؤكداً فخره باستشهاد نجله الأكبر، قائلاً: "لقد ذهب صابراً محتسباً إلى جوار أجداده الطاهرين، وكان يُعدّ نفسه وأسرته لهذا اليوم، والحمد لله الذي بلّغه هذه المرتبة السامية".

كما أعرب السيد عبد الكريم عن تقديره الكبير للتفاعل الواسع من قبل العلماء والحوزات العلمية والشعب العراقي مع هذا المصاب الجلل،مثنياً على المواكب التي خرجت في مختلف المحافظات العراقية لتقديم العزاء والمشاركة في التشييع الرمزي، تزامناً مع التشييع الذي جرى في لبنان، ما يعكس عمق العلاقة والاحترام الذي يكنّه الشعب العراقي لسيد المقاومة.

وختم حديثه بالشكر للشعب العراقي على مواقفه المشرفة والداعمة للشعب اللبناني، لا سيما خلال فترة العدوان على لبنان، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل خالدة في الذاكرة.

رمز الخبر 1957151

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