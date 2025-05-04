المرجع اليعقوبي: نشر الكراهية في المجتمع هو من أساليب الشيطان

أفادت وكالة مهر للأنباء ألقى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) درس التفسير الأسبوعي في مكتبه بالنجف الأشرف أمام طلبة البحث الخارج، تحت عنوان قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}، مؤكداً أن نشر الكراهية والبغضاء في المجتمع هو من أساليب الشيطان في إضعاف وحدة المسلمين وتمزيق صفوفهم.



وحذّر سماحته من خطورة الخمر والميسر، موضحاً أنهما من أدوات الشيطان لإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، ممّا يؤدي إلى تعطيل ذكر الله وإهمال الصلاة وتضييعها، كما شدد على أن هذه المظاهر تضرّ بتماسك المجتمع وتقوّض أسسه الأخلاقية والروحية.

ودعا الشيخ اليعقوبي إلى نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يحثّ على الوحدة وتجنب الخصومات من خلال نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة واضحة، تسهم في بناء مجتمع متماسك يرضي الله تبارك وتعالى.

وأشار سماحته إلى أن الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية هو تكليف شرعي وأمانة في أعناق جميع المؤمنين، مؤكداً أن يد الله مع الجماعة، ومن يخرج عنها يعرض نفسه وأمته للخطر. واستشهد في حديثه بقصة النبيين هارون وموسى (عليهما السلام)، موضحاً كيف تمسك النبي هارون(ع) بقومه رغم انحرافهم، حرصاً على وحدة الصف وعدم تمزيق الجماعة.

وختم سماحته بدعوة المؤمنين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه وحدتهم ومجتمعهم، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة أو يسهم في نشر الكراهية والبغضاء.

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