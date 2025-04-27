ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 25 قتيلا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني: "إن أحد جوانب حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي هو مسألة التحقق من هوية الضحايا، وكان الطب الشرعي في المحافظة في حالة تأهب منذ اللحظات الأولى للحادث".

وأوضح رئيس القضاء أنه "حتى الآن تم تسليم 21 جثة من ضحايا الحادث إلى الطب الشرعي بالمحافظة، فيما يجري تحويل 4 جثث اخرى".

وأضاف قهرماني أن "إجمالي عدد القتلى في الحادث حتى الآن بلغ 25"، مبينا: "تم إصدار أوامر قضائية للأهالي لنقل الجثث".

وقال رئيس القضاء في محافظة هرمزكان: "تم حتى الآن التعرف على جثث 10 من المتوفين، منهم 2 نساء و8 رجال".

وقال قهرماني: أسماء الجثث التي تم التعرف عليها هي كما يلي:

علی تیما

حسن تنی

السيدة خاوری

موسی جمال زاده

حیاة الله توحیدي

رضا کلاتیان

محمود ظهیري

جبار درویشي

ایوب هواسعلي

السيدة افسانة تیما

وقال قهرماني: "إذا كان هناك أشخاص مفقودون في هذا الحادث، فيجب عليهم الاتصال بقسم الطب الشرعي في المحافظة".

/انتهى/