وزير الزراعة: تم نقل البضائع الأساسية من ميناء الشهيد رجائي إلى مكان آمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجه عن تشكيل أمانة دائمة لإدارة الأزمات في المجال الزراعي.

وفي إشارة إلى الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، قال نوري: "تم توجيه المدير الإداري لدعم الثروة الحيوانية بنقل الحاويات المبردة إلى أماكن بها كهرباء".

وقال وزير الزراعة: "كما تم توجيه السفن المحملة بالسلع الأساسية أيضًا إلى ميناء الإمام الخميني، ويستمر توريد السلع الأساسية دون مشاكل".

وقع انفجار كبير يوم امس السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، خلف على الأقل 25 قتيلا واكثر من 800 جريح، كما اشتعل بعض الحاويات الموجودة في الميناء.

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