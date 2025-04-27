أعضاء لجنة العمران في البرلمان يقومون بجولة لموقع حادث ميناء الشهيد رجائي ليلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان، ترأس محمد رضا رضائي كوجشي، رئيس لجنة العمران في البرلمان الإيراني، وفداً مكوناً من مجموعة من أعضاء اللجنة لزيارة موقع حادث ميناء الشهيد رجائي الليلة الماضية.

وأجرى أعضاء لجنة العمران في البرلمان، الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث، مسحا ميدانيا لأبعاد الحادث، وتقييم حجم الأضرار، وتحديد الأسباب المحتملة للانفجار. وتحدثوا مع مسؤولين محليين وخبراء الموانئ. وبعد إجراء العملية لتفقدية وعقد الاجتماعات التخصصية، قدموا تقريراً مفصلاً حول الأبعاد المختلفة للحادث وطريقة إدارة الأزمة إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وقال رضائي كوتجي قبل مغادرته إلى ميناء شهيد رجائي: "إن التحقيق التفصيلي في أبعاد هذا الحادث ضروري لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وستتابع لجنة العمران هذه القضية بجدية".

وتاعب "بالإضافة إلى فحص الجوانب الفنية للحادث، سيقوم فريق الإرسال أيضا بتقييم الوضع الأمني والبنية التحتية للميناء".

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