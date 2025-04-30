سوريا... اشتباكات مسلحة جنوبي دمشق وفي ريف السويداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت مصادر محلية إلى سماع إطلاق نار بالقرب من البنك العربي في المدينة، فيما فرضت قوات الأمن السوري حظراً للتجوال بدأ عند الساعة 11 ليلاً ويستمر حتى الساعة 7 صباحاً، في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

وأشارت مصادر أهلية إلى تجدد الاشتباكات عقب قيام مسلحين باستهداف الحواجز الأمنية المنتشرة في المنطقة، ما دفع الأمن العام إلى إرسال تعزيزات أمنية للتعامل مع المسلحين المتحصنين قرب أحد المباني السكنية.

بالتوازي مع ذلك، أفادت مصادر محلية من محافظة السويداء بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في الريف الغربي، تحديداً في محيط بلدة الثعلة، وذلك نتيجة هجوم بالرشاشات من قبل مجموعات مسلحة على قرية الثعلة، قابله رد من الأهالي ومجموعات الحماية الأهلية.

وأكّدت المصادر ذاتها أنّ المسلحين أطلقوا النار على مجموعات الحماية الأهلية قرب مطار الثعلة، تلاه استهداف للمطار بأسلحة متوسطة وقذائف هاون.

وتسود حالة من التوتر في المنطقتين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وعودة التصعيد المسلح في الجنوب السوري.

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