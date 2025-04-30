تقارير عبرية: إيران تمتلك 2000 صاروخ باليستي يمكنها الوصول إلى إسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الموقع الإخباري أشار إلى تقارير خارجية تفيد بأن إيران تمتلك أنواعًا مختلفة من الصواريخ الباليستية التي يمكنها استهداف إسرائيل.

وأضاف الموقع أن الكيان الصهيوني يترقب ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن علنًا عن اقترابه من التوصل إلى اتفاق مع إيران، أم أن المفاوضات ستتعثر.

كما أفاد الموقع بأن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدرت في الشهر الماضي أن الهجوم المحتمل على إيران، في ظل دخول طهران في مفاوضات ساعية للتوصل إلى اتفاق عبر الدبلوماسية، يعد الخيار الأخير لترامب.

مؤخراً، عقدت إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني في مسقط، حيث تناولت هذه المفاوضات التفاصيل الفنية للاتفاق النووي المحتمل.

وفي هذا السياق، صرح "عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني، بأن هذه الجولة من المفاوضات كانت أكثر جدية وواقعية مقارنة بالجولات السابقة، وخلقت أجواء إيجابية.

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