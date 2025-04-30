رئيس برلمان بروناي يثمن جهود إيران الداعمة لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، نقل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحياته الحارة إلى نظيره البروناوي وممثلي المجلس التشريعي في بروناي دار السلام، وأشار إلى أوجه التشابه بين برلماني البلدين الإسلاميين، بما في ذلك في مجالات التشريع والرقابة والاستفادة من مركز الأبحاث، وأكد على استعداد مجلس الشورى الإسلامي الكامل لتطوير التعاون في المجالات البرلمانية، بما في ذلك نقل الخبرات وتبادل الوفود البرلمانية.

كما رحب رئيس المجلس التشريعي في بروناي دار السلام، بهين عبد الرحمن محمد طيب، بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له التوفيق. ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة والعالم الإسلامي، ورحب بالتعاون بين برلماني البلدين.

كما أعرب رئيس مجلس النواب في بروناي دار السلام عن تقديره لجهود وإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفعالة في دعم الشعبين المظلومين في فلسطين وغزة، وتمنى من الله التوفيق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها منطقة غرب آسيا.

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