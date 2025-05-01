الأونروا: لم يدخل شيء لغزة منذ شهرين، لا قطرة ماء ولا حبة قمح

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، قالت توما: "هناك حوالي 3000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر خارج قطاع غزة، لكن الحصار الإسرائيلي يمنع دخولها".

وأضافت: "بدون هذه المساعدات، فإن حياة الأطفال في خطر. يجب فتح المعابر في قطاع غزة ورفع الحصار".

وأكدت توما أن "لا شيء قد دخل غزة منذ قرابة شهرين؛ لا قطرة ماء ولا حبة قمح".

وأشارت إلى أن "السكان في غزة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. مع استمرار الحصار، يتم دفع الناس نحو حكم الإعدام".

كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لفتح المعابر في غزة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان.

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