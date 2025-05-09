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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص

بزشكيان: الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي

بزشكيان: الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على بعض الأنباء حول تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير اسم الخليج الفارسي قائلا: الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كتب على صفحته في منصة إكس، "الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي".

بزشكيان: الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد كتب في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن بعض الشائعات حول احتمال قيام الرئيس الأمريكي بتحريف اسم الخليج الفارسي، والخليج الفارسي مثل العديد من الأسماء الجغرافية، له جذور عميقة في التاريخ البشري. ولم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر. إن استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية".

وأكد عراقجي، "على العكس من ذلك، فإن الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية ضد إيران وشعبها وهي مدانة بشدة. إن مثل هذه الأفعال المغرضة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم".

وأعرب عن أمله في أن تكون الشائعات السخيفة المحيطة باسم الخليج الفارسي ليست أكثر من حملة تضليل من قبل أفراد "محرضين على الحرب دائمًا" لإثارة غضب واستفزاز الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1957710
شیرین سماره

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