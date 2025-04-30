غريب آبادي: جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين مثال واضح على الإبادة الجماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، خلال كلمة شاملة ألقاها في محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة الاستماع إلى الرأي الاستشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي حول وجود وأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، بينما شرح أبعاد الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبر سياسات النظام الصهيوني مثالاً واضحاً على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى التصرف بمسؤولية رداً على الكوارث المستمرة في غزة والضفة الغربية.