إعداد وتوزيع كيكة بطول 1273 متر بمناسبة ولادة السيدة فاطمة المعصومة (س)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وبمناسبة عشرة الكرامة والذكرى السنوية لميلاد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) ويوم الفتاة، تم إعداد كيكة بطول 1273 مترًا من قبل مقر الأربعين الحسيني الجهادي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة اتحاد طهاة الحلويات على مستوى البلاد والمتبرعين وشركة بكاه طهران للألبان، وتم توزيعها على (الأيتام والفقراء والمرضى) وعدد من الزوار وجيران مرقد سيدة الكرامة (سلام الله عليها).