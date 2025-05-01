السيد الحوثي: العدوان الامريكي على اليمن مساند للعدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في كلمته بذكرى الصرخة واخر المستجدات ان العدو الإسرائيلي، ارتكب جريمة القتل الجماعي بحق أكثر من 18 ألف طفل فلسطيني وهذه جريمة رهيبة جداً في نطاق جغرافي محدود وأباد أكثر من 7 آلاف عائلة بالكامل من عوائل الشعب الفلسطيني.

وأضاف : العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 12400 امرأة وتقدر نسبة الشهداء في قطاع غزة من مجموع الشهداء الأطفال والنساء وكبار السن بثلثي النسبة.

وقال السيد الحوثي: في سعي العدو لإنهاء الخدمة الطبية والصحية في قطاع غزة قتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي في حين شبح المجاعة يهدد أكثر من اثنين مليون فلسطيني يواجهون خطر الموت جوعاً على مرأى ومسمع من المجتمع البشري

وذكر السيد الحوثي واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من شبح المجاعة مؤكدا ان العدو الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح قاتل والمشاهد المفجعة والمؤلمة والمحزنة لأطفال الشعب الفلسطيني محزنة جداً.

وحذر السيد الحوثي من اعلان العدو الصهيوني مشروع مصعد البراق مؤكدا بانه خطوة خطيرة في مسار تصاعدي ضمن مساعي العدو إلى تهويد مدينة القدس والسيطرة التامة على المسجد الأقصى، مشيرا الى ان هناك اقتحامات مستمرة مع ما يمارسه اليهود الصهاينة عندما يدخلون إلى باحات المسجد الأقصى من تدنيس لها ومن رقصات وأغانٍ وأهازيج وعبارات عدائية.

وفي الشأن اللبناني حذر السيد الحوثي من الاستحداثات الجديدة للعدو الصهيوني في الجنوب اللبناني لافتا الى ان "الملفت هذا الأسبوع في لبنان هو استحداث العدو مواقع جديدة، وهذا يمثل انتهاكاً كبيراً وجسيماً للاتفاقيات واحتلالا بكل ما تعنيه الكلمة"