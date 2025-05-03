عراقجي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، بآخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واستعدادات سلطنة عمان للتخطيط للجولة التالية من هذه المفاوضات، وذلك خلال تبادل وجهات النظر والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار عراقجي إلى النهج المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اختيار المسار الدبلوماسي لحل القضية المصطنعة المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، واعتبر أن المضي قدما في هذا المسار يتطلب إرادة جادة وواقعية من الجانب الآخر، وأكد: أن إيران، بصفتها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ومع التزامها بتعهداتها، تصر على أن يستفيد الشعب الإيراني من الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو ما يتطلب التخصيب.

وفي إشارة إلى التجارب المريرة الماضية وفشل الأطراف المتعارضة في الوفاء بالتزاماتها، اعتبر أن تحقيق تفاهم متوازن وعادل ومستدام يتطلب من الأطراف المعنية الامتناع عن إثارة القضايا خارج نطاق القانون والتي تتعارض مع معاهدة حظر الانتشار النووي، فضلاً عن تقديم الضمانات بشأن الوفاء بالتزاماتها في مجال إنهاء العقوبات بشكل فعال والاستفادة الاقتصادية من إيران. وأضاف: "إن السلوكيات والتصريحات المتناقضة للمسؤولين الأميركيين، إلى جانب استمرار العقوبات والتهديدات ضد الأمة الإيرانية، أدت إلى تكثيف عدم الثقة والشكوك في جدية أميركا في دفع مسار الدبلوماسية".

وأشار عراقجي إلى إجراء عدة جولات من المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا خلال العام الماضي، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة التفاعل مع الأطراف الأوروبية، معربا عن أمله في أن تتبنى هذه الدول الثلاث نهجا بناء لحل النزاعات القائمة سلميا.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا بالنهج المبتكر لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شرح التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وشدد على أهمية استمرار هذه العملية حتى يتم التوصل إلى نتيجة.

كما أعرب غوتيريش مرة أخرى عن تعازيه وتعاطفه مع ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

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