إنشاء قنصلية الهند في مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء قال محمد علي نبي بور، في إشارة إلى التصريح الذي أدلى به نائب المسؤول القنصلي بوزارة الخارجية العام الماضي بشأن إنشاء عدة قنصليات جديدة في مشهد: "أولويتنا الآن هي إنشاء قنصلية هندية، وقد تم الإعلان عن الموافقات اللازمة لذلك، وسيتم نقل القنصلية العامة لهذا البلد من زاهدان إلى مشهد".

وفي إشارة إلى مكانة خراسان رضوي في السياسة الخارجية، أضاف: "نظراً لظروفها الجغرافية، تتمتع محافظتنا بإمكانيات كبيرة في تنفيذ العديد من علاقات السياسة الخارجية". علاوة على ذلك، تتمتع خراسان رضوي بإمكانات نخبوية وفيرة، وهذه المحافظة هي أيضًا العاصمة الثقافية والحج للبلاد، والتي لعبت دورًا لا مثيل له على مر التاريخ، لذلك يمكننا تقديم نماذج ناجحة في السياسة الخارجية.

وفي إشارة إلى قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت العام الماضي في مشهد، قال النائب السياسي لمحافظة خراسان رضوي: "كان المستوى التنفيذي لقمة منظمة التعاون الاقتصادي مرتفعاً جداً". وأعتقد أن نجاح انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي هو بداية لعقد قمم أخرى في محافظتنا، وسوف نعمل معًا على خلق فعاليات دولية كبرى أخرى.

إن مدينة مشهد لديها أكبر عدد من المكاتب التمثيلية الدولية في البلاد بعد العاصمة، مع سبع قنصليات بما في ذلك أفغانستان وباكستان وتركمانستان والعراق وتركيا وطاجيكستان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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