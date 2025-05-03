بقائي یدين بشدة الإعتداءات الصهیونية علی سوریا

أفادت وكالة مهر للأنباء أشار بقائي إلی الإعتداءات المتکررة التي یقوم بها الکیان الصهیوني باستهداف الممتلکات الإستراتیجیة والبنی التحتیة العسکریة والمدنیة السوریة واستمرار إحتلال أجزاء من هذا البلد مؤکدا أن الیوم اتضح للجمیع أن الهدف الرئیسي لکیان الإحتلال هو تدمیر المقدرات الدفاعية والإقتصادیة والبنی التحتیة في سوریا کبلد مستقل لتمریر أطماعه الشریرة في هذا البلد والمنطقة وبالتزامن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطین المحتلة والإعتداء علی لبنان.

وذکر بقائي مواقف إيران المبدئية والثابتة بشأن ضرورة الحفاظ علی الوحدة الترابیة والکرامة والسیادة الوطنية في سوریا کبلد مستقل وشعب متحضر وفعال في الأمن والإستقرار الإقلیمي.

وأکد المتحدث باسم الخارجية علی مسؤولیة کافة الأطراف المتورطة في تکوین الوضع الراهن في سوریا عبر توفیر الأرضیة لإستغلال الکیان الصهیوني وقیامه بالاجراءات التوسعیة.

وتابع أن وقف تأجیج الحرب واعتداءات الکیان الصهیوني علی سوریا یتطلب التحرك من المجتمع الدولي لاسیما بلدان المنطقة فمن الضروري أن توظف منظمة التعاون الإسلامي آلیات موجودة لإجبار مجلس الأمن علی الوفاء بواجباته تجاه انتهاك القانون وخرق السلام من قبل الکیان الصهیوني.

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