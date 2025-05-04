اعتداء صهيوني جديد على سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت المصادر أن القوات الصهيونية استهدفت منطقة عسكرية في قطاع عمريت الواقع في ريف طرطوس على الساحل السوري.

ولم تُنشر تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم. كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال يوم السبت أن القوات المحتلة استهدفت الليلة الماضية عشرات المنشآت العسكرية والمعدات الحربية في مناطق مختلفة من سوريا باستخدام 12 طائرة حربية.

وأضاف المتحدث أن هذه الهجمات استهدفت أنظمة المدفعية المضادة للطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ الأرض-جو السورية.

يُذكر أن وسائل الإعلام السورية أفادت بأن الطائرات الحربية التابعة للكيان الصهيوني شنت يوم الجمعة الماضي هجمات مكثفة وغير مسبوقة على مناطق متعددة في البلاد.

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