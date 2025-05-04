بقائي يعرب عن قلقه إزاء استمرار الهجمات على الأهداف المدنية في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بلادنا، الهجوم بطائرة بدون طيار اليوم على المطار والمرافق المدنية في مدينة بورتسودان، معربًا عن قلقه إزاء استمرار الهجمات على المرافق الحضرية المدنية مثل محطات الطاقة والمستشفيات ومحطات معالجة المياه والمطارات المدنية، ودعا إلى وقف الهجمات على المدنيين.

وفي إشارة إلى الكارثة الكبرى المتمثلة في النزوح والجوع في السودان، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها لوقف الصراعات وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

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