بدء فعاليات مؤتمر الامام الرضا (ع) العالمي بدورته الـ6 في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تزامنا مع عشرة الكرامة ( الفترة الممتدة من ولادة السيدة فاطمة المعصومة(ع) حتى ولادة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا (ع))، انطلقت فعاليات مؤتمر الإمام الرضا (ع) العالمي السادس في الحرم الرضوي الشریف اليوم الاثنين 5 أیار/مايو 2025، بجهود المنظمة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة، وبحضور رئيس الجمهورية وضيوف من 21 دولة حول العالم.

وفي هذا اللقاء الذي يحضره نخبة من العلماء والنخب من العالم الإسلامي، سيلقي خطابا كل من وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا "حسين سيماي صراف"، رئيس أكاديمية العلوم "محمد رضا مخبر دزفولي"، متولي العتبة الرضوية المقدسة حجة الإسلام "أحمد مروي" و رئيس المجمع العالمي لأهل البيت (ع) "آية الله رمضاني".

ومن المقرر أن يكون للرئيس مسعود بزشكيان كلمة في هذا المؤتمر الليلة، وبعدها سيتم ازاحة الستار عن إصدارات لدار النشر الرضویة، بما في ذلك كتاب "عارف العائلة" المترجم إلى اللغة الصربية وكتاب "مناظرات الإمام الرضا (ع)، مع علماء يهود ومسيحيين".

يشار الى ان هذا المؤتمر يهدف الى التركيز على حقوق الإنسان وكرامته، والاستفادة من تعاليم أهل البيت (ع)، والتأكيد على المفاهيم والتعاليم الرضوية الأصيلة في سیرة أهل البيت (ع)، كنموذج إلهي للإجابة علی الاحتياجات العميقة للإنسان المعاصر.

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