رئيس الجمهورية يصل إلى مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان في استقبال الدكتور مسعود بزشکیان لدى وصوله إلى مشهد، غلامحسین مظفري، محافظ خراسان رضوي، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة.

وبحسب البرنامج المعد، سيلقي رئيس الجمهورية كلمة في الجلسة السادسة للمؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع)، حيث سيتم أيضاً الكشف عن منشورات تتعلق بالإمام الرضا (ع)، بما في ذلك كتاب "حكيم العشيرة" المترجم إلى اللغة الصربية وكتاب "مناظرات الإمام الرضا (ع) مع علماء اليهود والمسيحيين".

كما سيشارك الدكتور بزشکیان في الندوة التي تحمل عنوان "العدالة والتحول في التعليم"، والتي ستقام في قاعة مؤتمرات القدس الرضوي.

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