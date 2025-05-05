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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م

رئيس الجمهورية يصل إلى مشهد

رئيس الجمهورية يصل إلى مشهد

وصل رئيس الجمهورية، عصر اليوم الاثنين، إلى مدينة مشهد عبر مطار شهيد هاشمي‌نجاد، وذلك بهدف زيارة مرقد الإمام الرضا (ع) والمشاركة في الجلسة السادسة للمؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان في استقبال الدكتور مسعود بزشکیان لدى وصوله إلى مشهد، غلامحسین مظفري، محافظ خراسان رضوي، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة.

وبحسب البرنامج المعد، سيلقي رئيس الجمهورية كلمة في الجلسة السادسة للمؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع)، حيث سيتم أيضاً الكشف عن منشورات تتعلق بالإمام الرضا (ع)، بما في ذلك كتاب "حكيم العشيرة" المترجم إلى اللغة الصربية وكتاب "مناظرات الإمام الرضا (ع) مع علماء اليهود والمسيحيين".

كما سيشارك الدكتور بزشکیان في الندوة التي تحمل عنوان "العدالة والتحول في التعليم"، والتي ستقام في قاعة مؤتمرات القدس الرضوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1957550
یاسر المصری

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