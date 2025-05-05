رئيس الجمهورية يزور والدة الشهيد "رئيسي" في مدينة مشهد المقدسة +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، زار رئيس الجمهورية مسعودبزشكيان منزل عائلة الشهيد في مشهد للاطمئنان على صحة والدته الكريمة.

وخلال هذه الزيارة، حيّا الرئيس الإيراني الشهيد آية الله رئيسي؛ مشيدا بـ "المكانة الرفيعة لوالدته الفاضلة التي قدمت للثورة الإسلامية ابنا مجاهدا وخادما لشعبه".

يذكر أن الرئيس بزشكيان وصل اليوم الاثنين إلى مدينة مشهد المقدسة، لزيارة العتبة الرضوية المباركة، وحضور الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر الإمام الرضا" (عليه السلام) العالمي الذي يعقد في نسخته السادسة.

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