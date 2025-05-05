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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٢١ م

رئيس الجمهورية يزور والدة الشهيد "رئيسي" في مدينة مشهد المقدسة +فيديو

رئيس الجمهورية يزور والدة الشهيد "رئيسي" في مدينة مشهد المقدسة +فيديو

زار الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" لدى وصوله إلى مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان رضوي - شمال شرقي البلاد)، زار منزل والدة الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي في هذه المدينة المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، زار رئيس الجمهورية مسعودبزشكيان منزل عائلة الشهيد في مشهد للاطمئنان على صحة والدته الكريمة.

وخلال هذه الزيارة، حيّا الرئيس الإيراني الشهيد آية الله رئيسي؛ مشيدا بـ "المكانة الرفيعة لوالدته الفاضلة التي قدمت للثورة الإسلامية ابنا مجاهدا وخادما لشعبه".

يذكر أن الرئيس بزشكيان وصل اليوم الاثنين إلى مدينة مشهد المقدسة، لزيارة العتبة الرضوية المباركة، وحضور الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر الإمام الرضا" (عليه السلام) العالمي الذي يعقد في نسخته السادسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957553
جواد ماستری فراهانی

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