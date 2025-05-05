وزير السياحة: الدبلوماسية الثقافية هي مفتاح تعزيز العلاقات بين إيران ومصر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي إطار التحضير للاجتماع الرسمي لوزراء السياحة لدول مجموعة دي-8 في القاهرة، أجرى سيد رضا صالحي امیري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، صباح اليوم 5 من شهر مايو 2025، اتصالًا مرئيًا مباشرًا من مطار إسطنبول، حيث أوضح أبعاد وأهداف هذه الزيارة، مؤكدًا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية مصر العربية في مجال السياحة.

وأشار إلى المكانة المتميزة لمجموعة دي-8 كآلية فعالة لتعميق التعاون بين ثماني دول إسلامية كبرى، موضحًا أن هذه المبادرة، التي تأسست في عام 1997، قد وصلت الآن إلى مرحلة من النضج والفعالية التي يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في تعزيز الروابط الاقتصادية والبيئية والسياحية.

وأكد صالحي امیري أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تفعيل إمكانيات التعاون المتعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية الثقافية مع الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا وباكستان، وخاصة مصر. وأشار إلى أن اللقاء الاستراتيجي بين رؤساء إيران ومصر في ديسمبر من العام الماضي قد أسس لآفاق جديدة من العلاقات الثنائية، والآن، مع هدف تنفيذ هذا التوجه، يتركز اهتمامنا على تطوير التعاون السياحي بين البلدين.

وتحدث وزير التراث الثقافي عن الإمكانيات الهائلة للحضارتين الإيرانية والمصرية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني، الذي يمتلك تاريخًا يمتد لآلاف السنين، والشعب المصري، الذي يتمتع بحضارة عريقة وعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة، يمكن أن يشكلا نموذجًا ملهمًا في العلاقات الثقافية للعالم الإسلامي من خلال الروابط الثقافية والسياحية.

وأضاف: "في هذه الزيارة، سنركز على توفير البنى التحتية اللازمة للتعاون بين وكالات السياحة، ومرشدي الرحلات، وأصحاب الفنادق في البلدين. يجب أن تبدأ هذه العملية برؤية هادفة ومستقبلية، وأن تستمر وتتعمق."

وفي جزء آخر من حديثه، أكد صالحي امیري أنه لا يوجد أي عنصر يمكن أن يمنع تشكيل علاقات ثقافية وسياحية عميقة بين إيران ومصر. إن إقامة هذه الروابط لا تعود فقط بالنفع على مصالح شعبي البلدين، بل تعزز أيضًا من التآزر في الأمة الإسلامية.

كما أعلن عن جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لرسم خريطة طريق لتطوير دبلوماسية ثقافية نشطة تركز على السياحة، مشيرًا إلى أن المستوى الثاني من التعاون سيخصص لموضوع الاستثمار المشترك في تطوير البنية التحتية السياحية.

واختتم وزير السياحة بالإشارة إلى أهمية السياحة والذكاء الاصطناعي في جدول أعمال الاجتماع المقبل، مؤكدًا أن جمهورية إيران الإسلامية تسعى من خلال تقديم إطار جديد في مجال التفاعلات التكنولوجية في السياحة إلى تعزيز مكانتها في الاتجاهات الحديثة الإقليمية والعالمية.

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