وزير التراث الثقافي الايراني يعلن عن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني سيد رضا صالحي أميري في حديث مع الصحفيين خلال زيارته إلى القاهرة، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لتعزيز العلاقات السياحية بين إيران ومصر: "خلال هذه الرحلة، تم اتخاذ قرارات استراتيجية وعملية لتسهيل تبادل السياح وتوسيع العلاقات السياحية، مما يمكن أن يمهد الطريق بشكل كبير لتعزيز التفاعلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين".

وأضاف: "إن الاتفاق الرئيسي الأول كان إلغاء التأشيرات لتسهيل حركة السياح الإيرانيين والمصريين". إن هذا الإجراء الأساسي والضروري لا يؤثر بشكل مباشر على تسهيل السفر السياحي فحسب، بل يشكل أيضًا خطوة محورية في تسهيل العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الاتصالات الشعبية بين البلدين.

وأكد صالحي أميري على أهمية التعريف بالمعالم السياحية والثقافية للبلدين من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "اتفق الجانبان على أن يتم التعريف بالمعالم السياحية والثقافية لإيران ومصر بشكل مستمر وبنهج مستهدف في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، من أجل زيادة الوعي العام وجذب المزيد من السياح وتعزيز التآزر في مختلف قطاعات السياحة".

وأشار وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية إلى الاتفاقيات الأولية لتنظيم إطار التعاون السياحي، وأضاف: "في إطار مذكرة التفاهم هذه، سيتم وضع خطط شاملة ومفصلة لتطوير التعاون الثنائي وزيادة القدرات السياحية للبلدين". وتهدف هذه الخطط إلى تعظيم الإمكانات السياحية لإيران ومصر من أجل اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتنمية المستدامة بين البلدين.

وفي الختام أعرب عن أمله في نجاح هذه التعاونات ودعا نظيره المصري إلى السفر إلى إيران للاطلاع على قدرات وخطط تطوير قطاع السياحة في بلادنا.

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