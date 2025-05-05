نورمان: عراقجي وكالاس تحدثا لأول مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم مراسل صحيفة وول ستريت جورنال لورانس نورمان في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" ، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا لأول مرة.

وكتب نورمان: أكدت كالاس على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي ودعم الدبلوماسية النووية، ودعت إيران إلى وقف دعمها لروسيا بشأن أوكرانيا.

وبحسب مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، أثارت كالاس أيضًا مخاوف بشأن المواطنين الأوروبيين المعتقلين وحقوق الإنسان في حديثه مع عراقجي.

وجاءت المحادثة بين عراقجي وكلاس عشية الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني. وعقد الطرفان حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية، وقيما العملية بشكل عام بأنها "جيدة".

وأعلنت الحكومة العمانية أنه سيتم الإعلان عن موعد الجولة الرابعة.

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