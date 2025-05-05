وسائل إعلام صهيونية: تل أبيب فشلت في حربها بغزة وحماس أعادة ترميم قوتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن قادة الكيان الإسرائيلي أقروا بفشل تل أبيب في تحقيق أهدافها في حرب غزة، وحذروا من إرسال المزيد من القوات إلى غزة في إطار توسيع الحرب.

وأكدت وسائل إعلام الكيان الاسرائيلي في إشارة إلى فشل تل أبيب في تحقيق أهداف حرب غزة رغم مرور أكثر من عام ونصف، أن هذا الفشل هو نتيجة عملية غير مسبوقة نفذتها المقاومة الفلسطينية.

حماس تعيد تنظيم صفوفها وتُعد كمائن جديدة

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن استراتيجية تل أبيب في الحرب على غزة تتطلب تغييرات جذرية في نهج القتال ولفتت إلى أن حماس رممت صفوفها وأعدت عددا من الكمائن وجندت قوات جديدة.

ويضيف التقرير الصهيوني أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يسيطر على بعض المواقع في قطاع غزة، ويمارس السيادة العسكرية في المنطقة، ويمنع حماس من تحقيق أهدافها.

وأعلنت صحيفة معاريف الاسرائيلية، في هذا الصدد أن استئناف الحرب في غزة لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لأن الضغط العسكري لم ينجح حتى الآن في إطلاق سراح الأسرىالإسرائيليين.

وأكدت وسائل الإعلام الصهيونية أن التفكير السياسي والعمليات العسكرية لتل أبيب فشلت في تحقيق النصر في غزة، وأن عدم إعادة كافة الأسرى يعني هزيمة الكيان الإسرائيلي في حرب غزة.

وفي إشارة إلى استعداد الكيان الإسرائيلي لتوسيع نطاق الحرب، قالت الصحيفة ذاتها إن دخول المزيد من القوات العسكرية إلى غزة من شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً، حيث توجد أنفاق يتم قصفها، ما قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر نتيجة توسع نطاق النيران.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن حماس أدركت محدودية قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ المناورة، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يبقي استنزاف قواته ومعداته المدرعة سراً، على الرغم من أن هذا الاستنزاف لا يقتصر على القوى البشرية. ويشمل أيضًا المعدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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