اعتقال مئات الجنود الإسرائيليين أثناء فرارهم من الخدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القناة السابعة الإسرائيلية، اعلنت اليوم، أنه منذ بداية العام الجاري، تم اعتقال 340 جندياً في مطار بن غوريون أثناء فرارهم ومغادرتهم فلسطين المحتلة.

وبحسب التقرير فإن 70 من المعتقلين حاولوا الهرب أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان معظمهم من الحركة الأرثوذكسية المتطرفة في الكيان الإسرائيلي المعروفة باسم "الحريديم".

ولم تكشف مصادر الاحتلال الإسرائيلية عن هويات المعتقلين الآخرين؛ لكنهم أشاروا إلى أن جيش الكيان يعتزم تنفيذ برنامج يسمى "الرحمة للفارين من الخدمة" لمدة أسبوع حتى يتمكن الفارون من الانضمام إلى الجيش وتجنب الذهاب إلى السجن.

وذكرت المصادر أن هذه الخطة قيد المناقشة حاليا بين المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا.

في أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واجه الجيش الإسرائيلي تحدياً خطيراً يتمثل في نقص القوى البشرية وزيادة حالات الفرار من الخدمة. وقد أدى الاستدعاء الواسع النطاق لقوات الاحتياط للمشاركة في حرب غزة إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على جيش الكيان وأدى إلى استياء بين العسكريين.

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