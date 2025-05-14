العراق...انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدرا حكوميا كشف إن "الاجتماعات التحضيرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يُعقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الملفات الرئيسية المُدرجة على جدول أعمال القمة".

وأضاف أن "قمة بغداد التنموية ستتناول ملفات اقتصادية وتنموية مهمة أبرزها الربط بين مخرجات القمة التنموية الاقتصادية التي عُقدت في لبنان سابقاً، وما سيتم مناقشته في قمة بغداد سعياً لتكامل الجهود العربية في مجالات التنمية والاقتصاد".

من جانبها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة في بغداد تمثل محطة مفصلية على طريق العمل العربي المشترك مشيرة إلى أن البنود المطروحة على جدول الأعمال تعكس أولويات المواطن العربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتركز على تمكين الإنسان العربي باعتباره أولوية قصوى وتعزيز والاستثمار في رأس المال البشري كأحد أبرز مقومات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة "إعلان بغداد" والتي يُنتظر أن تُجسّد الموقف العربي الموحد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المدرجة على جدول الأعمال وتعكس تطلع الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التضامن والتكامل في مواجهة التحديات.

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