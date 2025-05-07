وزير التربية والتعليم العراقي يزور طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه استقبل إبراهيم الجبوري وزير التربية والتعليم العراقي، رضوان حكيم زاده؛ نائب وزير التعليم في مجال التعليم الابتدائي ومحمد سليمي؛ رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج إلى طهران.

ومن المقرر أن يلتقي الجبوري مع وزير التربية والتعليم علي رضا كاظمي في طهران ويبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يزور الجبوري أيضاً بعض المدارس في طهران ومركز الشهيد باهنر الثقافي والتعليمي خلال زيارته إلى طهران.

وسيكون تعاون العراق مع إيران في مجال التعليم أحد محاور محادثات الجبوري مع المسؤولين في وزارة التربية الايرانية.

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