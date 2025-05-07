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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٢٩ م

إصدار ترخيص استيراد السيارات الأجنبية في منطقة "أروند" الحرة 

إصدار ترخيص استيراد السيارات الأجنبية في منطقة "أروند" الحرة 

أعلن محافظ خوزستان، سيد محمدرضا موالي زاده، عن صدور ترخيص واردات السيارات الأجنبية في المنطقة الحرة أروند، وذلك دون أي قيود تتعلق بحجم محركات هذه السيارات. 

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس المرور في محافظة خوزستان صباح اليوم الأربعاء، أوضح موالي زاده أن الجهات المعنية قد أصدرت ترخيصاً لاستيراد السيارات الأجنبية من المنطقة الحرة أروند، وألغت القيود المتعلقة بحجم محركات هذه السيارات. كما يشمل هذا القرار زيادة مدة الإجازة السنوية للسيارات في هذه المنطقة.

وأضاف موالي زاده أنه بفضل الجهود المبذولة وموافقة قائد شرطة الطرق في البلاد، تم تنفيذ هذه التغييرات. وأكد أنه لن تكون هناك أي قيود على حجم محركات السيارات المستوردة من جمرك أروند في المستقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1957644
یاسر المصری

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