إصدار ترخيص استيراد السيارات الأجنبية في منطقة "أروند" الحرة 

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس المرور في محافظة خوزستان صباح اليوم الأربعاء، أوضح موالي زاده أن الجهات المعنية قد أصدرت ترخيصاً لاستيراد السيارات الأجنبية من المنطقة الحرة أروند، وألغت القيود المتعلقة بحجم محركات هذه السيارات. كما يشمل هذا القرار زيادة مدة الإجازة السنوية للسيارات في هذه المنطقة.

وأضاف موالي زاده أنه بفضل الجهود المبذولة وموافقة قائد شرطة الطرق في البلاد، تم تنفيذ هذه التغييرات. وأكد أنه لن تكون هناك أي قيود على حجم محركات السيارات المستوردة من جمرك أروند في المستقبل.

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