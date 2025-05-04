زيادة بنسبة 6% في عدد المسافرين جواً العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، أن حركة إرسال واستقبال المسافرين (الداخليين والأجانب) في مطارات البلاد خلال العام الماضي سجلت رقما قياسيا جديدا بزيادة بلغت 6 بالمائة، مضيفا: "تم نقل 40 مليونا و750 ألف و765 مسافرا في مطارات البلاد العام الماضي".

صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات وملاحة إيران الجوية، يوم السبت، بأن مطارات البلاد استقبلت أكثر من 40.75 مليون مسافر خلال العام المنتهي في 20 مارس، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف محمد أميراني أنه تم تسجيل أكثر من 0.359 مليون رحلة جوية في 64 مطارًا في إيران خلال العام المنتهي في مارس، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق.

وأضاف أميراني أن حركة المسافرين المحليين في المطارات الإيرانية زادت بأكثر من 5% على أساس سنوي خلال العام المنتهي في مارس لتصل إلى أكثر من 36.83 مليون مسافر.

وأضاف أن حركة المسافرين الدوليين تجاوزت 3.19 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة قدرها 21% عن العام المنتهي في مارس 2024.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي لا يزال فيه قطاع الطيران الإيراني يخضع لنظام شامل من العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقد منعت هذه العقوبات شركات الطيران الإيرانية من الحصول على طائرات وقطع غيار جديدة، ومنعتها من الطيران إلى مطارات مزدحمة في أوروبا.

تشير أرقام الحكومة الإيرانية إلى أن مطار مهرآباد في العاصمة طهران كان أكثر مطارات البلاد ازدحامًا في العام المنتهي في أواخر مارس، حيث استقبل ما يقرب من 0.116 مليون رحلة جوية تحمل أكثر من 13.75 مليون مسافر.

استخدم أكثر من 8.42 مليون مسافر مطار الشهيد هاشمي نجاد في مدينة مشهد الشمالية الشرقية، مما يجعله ثاني أكثر مطارات البلاد ازدحامًا في العام المنتهي في مارس.

/انتهى/