الفريق الايراني يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للتجديف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بطولة آسيا للتجديف في المياه الهادئة للبالغين يوم 8 مايو في مركز ياوهو للرياضات المائية في نانتشانغ بالصين، وتنتهي اليوم (السبت).

اليوم، واستمرارا لمنافسات التجديف، فاز علي آقاميرزايي وبيمان قويدل بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 500 متر كاياك مزدوج للرجال مع ممثلين من كازاخستان (بطل آسيا وممثل الكاياك المزدوج في أولمبياد باريس)، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، والصين، وتايبيه الصينية، وكوريا الجنوبية (الحائزة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو وممثلة كوريا في أولمبياد باريس)، واليابان، وسنغافورة بزمن قدره 1:41.647 دقيقة، متقدمين على القوى الآسيوية. وفي هذا الحدث، فاز ممثلو اليابان والصين بالميداليتين الفضية والبرونزية.

وتقام هذه المسابقة في اليوم الأخير، حيث يتنافس مجدفو بلادنا في نهائيات أربع فعاليات أخرى. ويشارك في هذه الجولة من المسابقة 20 فريقًا من الصين وهونج كونج واللاجئين وإندونيسيا والهند والعراق واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية وماكاو وكوريا الشمالية والفلبين وسنغافورة وتايلاند وطاجيكستان وتايبيه الصينية وأوزبكستان وفيتنام وإيران.

وشارك المنتخب الإيراني في هذه المنافسات بتشكيلة مكونة من 7 رياضيين ورياضيات و3 مدربين. رضا صابونجي هو الأمين العام بالإنابة لاتحاد التجديف، وإيمان بورعزيز، وآراش بصارتدار، ونادية تالانك هم الطاقم الفني للمنتخب في بطولة آسيا.

ويشارك في الفريق الإيراني في هذه النسخة من بطولة آسيا في الصين كل من الناز شفيعان وتانيا كاركربور في رياضة الكاياك للسيدات، وهيفا أفضلي ومائدة شورغشتي في رياضة الكانو للسيدات، وعلي أقاميرزايي وبيمان قويدل في رياضة الكاياك للرجال، ومحمد نبي رضائي في رياضة الكانو للرجال.

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